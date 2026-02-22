ಭಾನುವಾರ, 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeart culture article features
ADVERTISEMENT

ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ.. ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಸೇವೆ

ಅಘೋಷಿತ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳಾದ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಸೇವೆ
ಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:40 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:40 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೆಲವೆಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೆಲವೆಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 
Malenadu

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT