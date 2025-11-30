ಭಾನುವಾರ, 30 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeart culture article features
ADVERTISEMENT

ಸ್ಮಶಾನದೊಳಗೆ ಉದ್ಯಾನವೋ..!

ೆ.ಎಂ.ಸತೀಶ್ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ
ಕೆ.ಎಂ.ಸತೀಶ್ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 22:30 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 22:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮುಕ್ತಿವನದಲ್ಲಿರುವ ಶವದಹನ ಸ್ಥಳ
ಮುಕ್ತಿವನದಲ್ಲಿರುವ ಶವದಹನ ಸ್ಥಳ
ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜತೆಗೆ ಹಸಿರು ಉದ್ಯಾನ
ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜತೆಗೆ ಹಸಿರು ಉದ್ಯಾನ
gadaga

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT