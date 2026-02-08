ಶನಿವಾರ, 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಇತಿಹಾಸ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಂದಗಡ ವೀರಭೂಮಿ!

ಂತೋಷ ಈ.ಚಿನಗುಡಿ
ಸಂತೋಷ ಈ.ಚಿನಗುಡಿ
Published : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 20:56 IST
Last Updated : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 20:56 IST
ನಂದಗಡದ ‘ವೀರಭೂಮಿ’ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ರಾಯಣ್ಣನ ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟ ಡೋರಿಹಳ್ಳದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ
ನಂದಗಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸ್ಮಾರಕ
ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರತ ರಾಯಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಸಂಗಾತಿಗಳು
ರಾಯಣ್ಣ ವೀಕ್ಷಣಾ ಗೋಪುರ  
ನಂದಗಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ‘ವೀರಭೂಮಿ’ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಮಹಾದ್ವಾರ
sangolli rayanna

