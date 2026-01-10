ಬಸವರಾಜ ಜಿ ಕನ್ನೂರ ಅವರ ಕವನ: ಅಕ್ಕ

<p>ಹೂವುಗಳಿಲ್ಲದ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ<br>ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ<br>ಹಸಿರು ಗೆರೆಗಳ<br>ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು<br>ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಕ್ಕ.</p>.<p>ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಯ ಜೊಂಡುವಿದೆ<br>ಝರಿಯೊಂದು ಏರಿ ಏರಿ ದಿಕ್ಕು ಕಾಣದೆ<br>ಮೈ ಸುತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದೆ.</p>.<p>ಆಸೆ ಎಷ್ಠಿದ್ದರೂ ಹರಿದ ಲಂಗಕ್ಕೆ<br>ತೇಪೆ ಹಾಕಿ ಹಸಿವಿದ್ದರೂ<br>ಉಂಡವರಂತೆ ನಗು ಚಲ್ಲುತ್ತಾಳೆ.</p>.<p>ಬೆಳಗಾದರೆ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ<br>ಕನಸಾಗಿವೆ ನಾಳೆಗಳು<br>ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಟ-ಪಾಠ<br>ಗೆಳತಿಯರ ನೋಟ.<br> <br>ಮುಸುರೆ ತಿಕ್ಕಿ ತಿಕ್ಕಿ ಸವಿದಿವೆ<br>ಕೈ ಗೆರೆಗಳು ನಿದ್ದೆ ಗೆಡಿಸಿವೆ<br>ದಿಗ್ಗನೆದ್ದು<br>ಧಗದಗ ಉರಿಯುವ<br>ಒಲೆಯ ಕೆಂಡ ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಾಳೆ<br>ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಗಂಜಿ ಕಾಯಿಸಿ.</p>.<p>ಕಾಳು ಅರಸಿ ಬಂದ ಕೋಳಿ ಇವಳೆಡೆ<br>ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಕಣ್ಣು ಅರಳುತ್ತದೆ<br>ಮರಿಗೆ ಇಡಬೇಕು<br>ತಾಯಿಯ ಆಸೆಗೆ ಮೌನವಾಗುತ್ತಾಳೆ.</p>.<p>ಕೆನ್ನೆ ಕೈಯಾಡಿಸಿದಾಗ<br>ಹರಯದ ಮೊಡವೆ ನೋಡಲು<br>ಒಡೆದ ಕನ್ನಡಿ ಕಣ್ಣಾಡಿಸುತ್ತಾಳೆ<br>ಏನೋ ಸಂತೋಷ<br>ಮನಸ್ಸು ಹಗುರಾಗಿ.<br>ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿದಂತೆ<br>ತುಟಿ ಅರಳಿಸಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಗುತ್ತಾಳೆ<br>ಎಲ್ಲವನೂ ಮರೆತು.</p>