ಜಗದೀಶ ಬ ಹಾದಿಮನಿ ಅವರ ಕವನ: ಗೊಂಬಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಗಳು

<p>ಮಗಳಿಗೆ<br>ಗೊಂಬೆಯೊಂದಿಗೆನೇ ಸೂರ್ಯೋದಯ</p>.<p>ಅದು<br />ಕೈಯೊಳಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು<br />ಬೇರೆಯ ಜಗತ್ತೇ ಬೇಡ</p>.<p>ಅದಕ್ಕೆ<br />ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವುದು<br />ತಲೆ ಬಾಚುವುದು<br />ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ಟುವುದು<br />ಪೌಡರ್ ಬಳಿಯುವುದು<br />ಟಿಕಳಿ ಹಚ್ಚುವುದು<br />ಕಾಡಿಗೆ ಮೆತ್ತುವುದು <br />ಉಣಿಸುವುದು<br />ತಿನಿಸುವುದು<br />ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆಯುವುದು<br />ಮೆತ್ತಗೆ ಹಾಸಿ ಮಲಗಿಸುವುದು<br />ನಿತ್ಯಕಾಯಕ ಅವಳಿಗೆ<br />ಅದರಲ್ಲೇ ಕಳೆಯುವಳು<br />ದಿನದ<br />ಮೂರೂ ಹೊತ್ತಿನ ಘಳಿಗೆ</p>.<p>ತಾಯಾಗಿ<br />ಮಡಿಲಲಿ ಮಲಗಿಸಿಕೊಂಡೋ <br />ಹೆಗಲಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೋ <br />ಬಗಲಲಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡೋ <br />ತೊಟ್ಟಿಲಲಿ ತೂಗಿ<br />ಜೋಗುಳ ಹಾಡಿಕೊಂಡೋ <br />ಅಕ್ಕರೆಮಳೆಗರೆಯುವಳು<br />ಹಠ ಹಿಡಿದರೆ<br />ಅಪ್ಪಾ ಬೈತಾನೆ ಸುಮ್ಕಿರು ಅಂತ<br />ಮೆಲ್ಲನೆ <br />ಪಿಸುಮಾತ ಉಸುರುವಳು <br />ಆಗಲೂ ಕೇಳದಿದ್ದಾಗ <br />ಅಕ್ಕ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು<br />ಕಣ್ತಿರುವಿ<br />ಹಲ್ಕಡಿದು<br />ಗದರಿಸಿ ರಮಿಸುವಳು</p>.<p>ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ<br />ತಾಯಿ-ತಂದೆ<br />ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿ<br />ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿ<br />ಎಲ್ಲಾ ತಾನೇತಾನಾಗಿ<br />ಏಕಪಾತ್ರದಲ್ಲೇ<br />ಬಹುಪಾತ್ರವನು<br />ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವಳು</p>.<p>ರಾತ್ರಿ <br />ಮಲಗುವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೆ!<br />ಮಗ್ಗಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿಕೊಂಡು<br />ಹಾಲುಣಿಸಿದಂತೆ ನಟಿಸಿ<br />ಚೈಚೈ ಬಡಿದು <br />ಲಾಲಿ ಹಾಡಿಹಾಡಿ<br />ನಿದಿರೆಗೆ ಜಾರುವಳು<br />ಕಂಗಳು ತೇಲಾಡಿ</p>.<p>ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆಗಳೇ <br />ಅವಳಿಗೆ ನಿತ್ಯಪಾಠ<br />ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ</p>.<p>ಮುದ್ದುತನ ಪೆದ್ದುತನ<br />ಎಲ್ಲವೂ ಅನುಕರುಣೆಯಾಗಿ<br />ಕನಸ ಕನವರಿಕೆಯಂತೆ <br />ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಬಹಿರಂಗ!</p>.<p>ಮೈಮನಸಿನೊಳು <br />ಕೊಳೆಯ ಮೈಲಿಗೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ<br />ಬಿಗುಮಾನ ಬಿಟ್ಟು<br />ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು<br />ನಮ್ಮಯ ಹುಳುಕು!<br />ಇಲ್ಲವಾದರೆ<br />ಜಗಜ್ಜಾಹೀರು<br />ಅಂತರಂಗದ ಕೊಳಕು,<br />ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು!</p>