ಪ್ರಕಾಶ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಅವರ ಕವಿತೆ ‘ವಿಶ್ವರೂಪಿ’

ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಿಕೆಯಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ<br>ಉರಿಯ ತಾಪ<br>ಬಿಸಿಲು ಬೆಂಕಿ ನಡುಗದ್ದೆಯಲಿ<br>ನೆಲ ಬಿರಿದ ವಾಸನೆ<br>ಮುಷ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕೈ<br>ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ<br>ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಲುಗಳು<br>ವಿಶ್ವರೂಪದ ಅನಾವರಣ</p>.<p>ಮೂರ್ತಿಯ ಇಕ್ಕೆಲಕ್ಕೆ<br>ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುವ ತುಪ್ಪ<br>ವಿವಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಸ್ವರೂಪ<br>ಗಟ್ಟಿಗೊಂಡ ವೃಷಣದಲಿ<br>ಸೋರುವ ವೀರ್ಯದ ತುಂತುರು<br>ಜಗ ಸೋತ ಜಾತ್ರೆಯಲಿ<br>ವೈರಾಗ್ಯ ರೂಪ</p>.<p>sex determination is<br />prohibited<br />ಕಪ್ಪು ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಬರಹ<br />ಹುಟ್ಟುವವ ಗಂಡಾಗದಿರಲಿ ಎನ್ನುವ<br />ನೂರು ಹರಕೆಯ ಅವ್ವಂದಿರು<br />ಎಲ್ಲವೂ ವಿರಹಕ್ಕೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ<br />ಹುಟ್ಟಲಿ ಗಂಡಂತ ಭ್ರೂಣಗಳು<br />ಗಂಡಂದಿರ ಅಳಲು</p>.<p>ಬಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬಲಿ ನೆಲ ತಬ್ಬಲಿ<br />ಉಸಿರಿಗಂಟಿಕೊಂಡ ಮಜ್ಜನದ ನೀರು<br />ಅಂಗುಷ್ಟ ಮುಟ್ಟಲಿ<br />ಮುನಿ ಹಚ್ಚಿದ ದೀಪದ ಬುಡದಲ್ಲಿ<br />ಕತ್ತಲು ಕರಗಿ<br />ಬೆತ್ತಲಿನ ನೆರಳು ಜಗಕೆ ಮುಟ್ಟಲಿ</p>.<p>ಬೆಂಕಿಯಲಿ ಬೀಳದ ಪತಂಗ<br />ಹೊಕ್ಕುಳ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ<br />ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುವ ಭುಜದ ಬೆಣ್ಣೆಗೆ<br />ತರಂಗಗಳ ಅಂಟಿಸಿ<br />ಕೂಗು ಹಾಕುತ್ತದೆ<br />ಮುಳುಗದ ಪ್ರಪಂಚ<br />ಉಸಿರಾಡುವುದೆಂದು</p>.<p>ಪಾಪದ ವೇದನೆ ಪಾಪಿಯ ಶೋಧನೆ<br />ಪಾವನನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತರ್ಮುಖಿ<br />ಬಹಿರಂಗದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಿನಲಿ<br />ಲೋಕದ ನಿಂದನೆಗಳ ಕುರುಹುಗಳು<br />ಅಚ್ಚೆ ಹಾಕಿದಂತೆ<br />ಬಟ್ಟೆಗಂಟಿದ ಬೆತ್ತಲು ಜಗದ<br />ಕಣ್ಣು ತೆರೆವಾಗ<br />ಬೆಳಗೊಳದಲಿ ಹಚ್ಚಿದ ಬೆಂಕಿಯ<br />ಉರಿನಾಲಿಗೆ ಬೆಳಕು ಸುರಿವಾಗ<br />ಜಗದ ತುಂಬಾ ಉರಿಗದ್ದುಗೆಯ ಕತ್ತಲು<br />ಮೆಲ್ಲನೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.</p>