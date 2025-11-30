ಭಾನುವಾರ, 30 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeart culture short story
ADVERTISEMENT

ಶೇಖರ ಎಂ.ಬಿ. ಅವರ ಕಥೆ: 'ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದ ಹುಡುಗ'

ಶೇಖರ ಎಂ.ಬಿ.
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 22:30 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 22:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Story

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT