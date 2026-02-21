ಕಥೆ: ನಿಮ್ಮದು ಇಂಟರ್‌ ರಿಲೀಜಿಯನ್‌ ಮ್ಯಾರೇಜ್‌ ಅಲ್ವಾ?

<p>ಯೇಜಸ್ ಪಾಷ ಅಜ್ಜಪನ ಹಳ್ಳಿ</p>.<p>ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಬಂಧು ಬಳಗದವರು ಸೇರಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ಕೇಳುವ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ</p>.<p>‘ನಿಮ್ಮದು ಇಂಟರ್ ರಿಲೀಜಿಯನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ವಾ?’</p>.<p>ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಾಗ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಗಂಡನಾ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮನುಷ್ಯನಾ, ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಅವಳು ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಇದ್ಯಾವುದು ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ.</p>.<p>ಅವಳು ಹಿಂದೂ, ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ.</p>.<p>ಈ ಎರಡು ಪದಗಳ ಅಗತ್ಯ ನಮಗಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಗುಡಿ ಮಸೀದಿ ಚರ್ಚುಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬನ್ನಿ ಎಂಬ ಕುವೆಂಪುರವರ ಮಾತುಗಳಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಈಗಿನ ದ್ವೇಷ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಇವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೇಳಿದ ದಿನ ನನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮೌನ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಆ ಮೌನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದ-ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ನಿನ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಮಾತು.</p>.<p>ಆದರೆ ನಾನು ತಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆ ಶುರುವಾಗಲಿ ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಎನ್ನುತ್ತ.</p>.<p>ಅವಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಕಥೆ. ಅವಳ ಕಣ್ಣೀರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಆಕೆಯ ಭಯ, ಒತ್ತಡ, ಅವಳ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಇಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗುರಿ ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇರಬಹುದು, ಸುಖ ಬರಬಹುದು ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದು ಬೇಡ.</p>.<p>ಆ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬಂದ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ಭಯ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ನನಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೊರೆದು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.</p>.<p>ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ಬಾ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಉತ್ತರವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ವಿಶೇಷ ವಿವಾಹ ಕಾಯಿದೆ ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಶಕ್ತಿ, ಕಾನೂನು ಕೊಟ್ಟ ದಾರಿ.</p>.<p>ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಸೀದಾ ನಡೆದದ್ದು ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿಗೆ, ಆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮಾತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜವು ಕುಳಿತಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಇಂಟರ್ ರಿಲೀಜಿಯನ್ ಅಲ್ವಾ?’</p>.<p>ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅದು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ. ಅನುಮಾನದ ಧ್ವನಿಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>‘ನಾಳೆ ಜಗಳ ಗಿಗಳ ಆದರೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರಬೇಡಿ. ಇವತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಗೀತಿ ಅಂತೀರ, ನಾಳೆ ದೂರು ತರುತ್ತೀರ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇವು ಸಲಹೆಗಳಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು.</p>.<p>ಆದರೆ ಅವು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಗಡಿ, ಗಡಿಗಳ ಮೀರಿ ಗೆಳೆತನ ಮಾಡೋಣ ಎನ್ನುವವರು ನಾವು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಜುವವರಲ್ಲ ಎಂದು ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.</p>.<p>ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಹೊಣೆ ನಾವು ಹೊರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ನಡುಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸಹಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಖಡ್ಗ ಹಿಡಿದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ರಾಜಕುಮಾರನಂತೆ ಕೈ ಲೇಖನಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟೊಡನೆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಿತ್ತು.</p>.<p>ಆ ಸಹಿ ನನಗೆ ಗಂಡನ ಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಓರ್ವ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬದುಕಿನ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.</p>.<p>ಮದುವೆ ನೋಂದಣಿ ನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದಾಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಮನೆ ಹುಡುಕುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು, ಜಾತಿ ಯಾವುದು, ಧರ್ಮ ಯಾವುದು, ನೀವು ಸಸ್ಯಹಾರಿಯಾ, ಮಾಂಸಹಾರಿಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೀಗೆ? ಅವರ ಹೆಸರು ಹಾಗೇ? ನಿಮ್ಮದು ಇಂಟರ್ ರಿಲೀಜಿಯನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ? ಇದೇ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು</p>.<p>ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ‘ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮುಸ್ಲಿಂನಾ’</p>.<p>ಕಾನೂನು ನಮ್ಮನ್ನು ಗಂಡ -ಹೆಂಡತಿ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿದೆ. ಸಮಾಜ ಇನ್ನೂ ಅನುಮಾನದಲ್ಲೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಥೆಯಲ್ಲ.</p>.<p>ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಹೇರಿದ ಭಯ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತ ಬದುಕು.</p>.<p>ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ .</p>.<p>‘ನಿಮ್ಮದು ಇಂಟರ್ ರಿಲೀಜಿಯನ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ?’</p>.<p>ಹೌದು, ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ.</p>.<p>ಅದು ನನ್ನ ನಿಲುವು,</p>.<p>ಅದೇ ನನ್ನ ಬದುಕು</p>.<p>‘ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೇ ಮಗುವಿನ ಶಾಲೆಯ ಮಾತು ಬಂದಾಗ ಧರ್ಮದ ಕಾಲಮಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯುತ್ತೀರಾ’</p>.<p>ನೂರು ಮತದ ಹೊಟ್ಟ ತೂರಿ</p>.<p>ಎಲ್ಲ ತತ್ತ್ವದೆಲ್ಲೇ ಮೀರಿ</p>.<p>ನಿರ್ದಿಗಂತವಾಗಿ ಏರಿ</p>.<p>ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ ಆಗು ನೀ ಅನಿಕೇತನ!</p>.<p>ವಿಶ್ವಮಾನವ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದೇ.</p>.<p>ಏಕೆಂದರೆ ಬದಲಾಗದಿದ್ದರೆ ನಾವಿಂದು ಜಗವ ಬದಲಾಯಿಸುವೆವೆಂದು ಹಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದವನು ನಾನು. ಕಟುತ್ತೇವೆ ಹೊಸ ನಾಡೊಂದನ್ನು, ಜಾತಿಯಿಲ್ಲದ ಭೀತಿಯಿಲ್ಲದ ನಾಡ ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ, ಹೊಸ ಕನಸ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ ಹೊಸ ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ಕುಲವೆನ್ನದ ಮನುಜಕುಲದ ಹೊಸ ಹಾಡ ಬರೆಯುತ್ತ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತ.</p>.<p>***</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>