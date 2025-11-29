2026ರಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ: ನಿಮ್ಮದೂ ಇದೇ ರಾಶಿನಾ?

<p>ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ 2026ರಲ್ಲಿ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗ್ರಹಬಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ 4 ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ.</p>.ವೃಷಭ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ: ಶಕ್ತಿ, ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.ಶುಕ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಜುಲೈ 7ರಂದು .<p><strong>ಮೇಷ ರಾಶಿ</strong>:</p><p>ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಯೋಗ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸಾಲಗಳ ಮರುಪಾವತಿಯಾಗಲಿದೆ. ಕಾನೂನು ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಜಯ ಲಭಿಸಲಿದೆ.</p><p><strong>ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: </strong></p><p>ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಗ್ರಹಬಲ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಶುಭಾಯಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ.</p><p><strong>ತುಲಾ ರಾಶಿ:</strong></p><p>2026ರ ವರ್ಷವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಅದೃಷ್ಟ ನೀಡಲಿದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಶನಿ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿಇರುವುದರಿಂದ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. </p><p><strong>ಮಕರ ರಾಶಿ:</strong></p><p>ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಶುಭ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಬೆಂಬಲ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆರಾಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>