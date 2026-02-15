Artificial Intelligence: ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂದಗತಿಗೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎ.ಐ) ಅಳವಡಿಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ನಡೆಸುವ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಮಂದಗತಿಗೆ ತಿರುಗಿದೆ ಎಂದು ಐಸಿಆರ್ಐಇಆರ್ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಓಪನ್ ಎ.ಐ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಾರತದ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿಯು (ಐಸಿಆರ್ಐಇಆರ್) ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು, ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಎ.ಐ ಬಳಕೆಯು ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿನ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮತ್ತು ಎ.ಐ ಅಥವಾ ದತ್ತಾಂಶ ಕೌಶಲ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಶೇ 63ರಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>ದೇಶದ 10 ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ 650 ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಧರಿಸಿ ಈ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ನಿಂದ ಈ ಜನವರಿವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವವರು ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶಕೋಶ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶೇ 50ರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನಿಗಳು ವಿವಿಧ ತರಬೇತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಎ.ಐ ಬಳಕೆಗೆ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ, ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ತರಬೇತುದಾರರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಗಳಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳು ವಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>