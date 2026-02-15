Artificial intelligence: ಭಾರತ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ‘ಎ.ಐ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್‌ ಶೃಂಗ’

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಕರೆತರಲಿರುವ ‘ಎ.ಐ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗ’ಕ್ಕೆ ಭಾರತವು ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದೆ. ಶೃಂಗವು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ನವದೆಹಲಿಯ ಭಾರತ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಶೋಧಕರು ಕೂಡ ಈ ಶೃಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಶೃಂಗವು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಎ.ಐ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ, ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೇಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಎ.ಐ. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವ ಭಾರತದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಶೃಂಗವು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಎ.ಐ. ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗುವುದೆಲ್ಲವೂ ಮಾನವ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ರವಾನಿಸಲು ಬಯಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶ. ಎ.ಐ ಸಂಪನ್ಮೂಲವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತೆ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಶೃಂಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುವೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲುಲಾ ಡ ಸಿಲ್ವ ಈ ಪೈಕಿ ಪ್ರಮುಖರು. 45ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ ಸಚಿವರ ನಿಯೋಗಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಶೃಂಗವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಡೀಪ್ಫೇಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಎ.ಐ ಆಧಾರಿತ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಭಾರತವು ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಶೃಂಗವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮವು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಎ.ಐ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಕಾನೂನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತವು ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ದೇಶವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಮೊದಲ ಎ.ಐ. ಶೃಂಗ ಕೂಡ ಹೌದು.</p>.<p><strong><ins>ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?</ins></strong></p><ul><li><p>ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ (ಗೂಗಲ್ ಸಿಇಒ)</p></li><li><p>ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ (ಓಪನ್ ಎಐ ಸಿಇಒ)</p></li><li><p>ಡ್ಯಾರಿಯೊ ಅಮೊಡಿ (ಆ್ಯಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಸಿಇಒ)</p></li><li><p>ಬ್ರ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮಿತ್ (ಮೈಕ್ರೊಸಾಫ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ). </p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>