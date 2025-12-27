Artificial Intelligence Jobs: ಎ.ಐ ಕೌಶಲದವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಐ.ಟಿ. ಸೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಈಗ ಐ.ಟಿ. ಕಂಪನಿಗಳು ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿವೆ..</p>.<p>ಹೊಸಬರಿಗೆ ತೀರಾ ಈಚಿನವರೆಗೆ ಐ.ಟಿ. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ₹3.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಇತ್ತು. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಈಗ ವಾರ್ಷಿಕ ₹21 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ವೇತನ ನೀಡಲು ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಂದೆಬರುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ವಿಶೇಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳುವ ನೌಕರರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹21 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ವೇತನ ನೀಡಲು ದೇಶದ ಎರಡನೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಐ.ಟಿ. ಸೇವಾ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಫೊಸಿಸ್ ಮುಂದೆಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎ.ಐ/ಎಂಎಲ್, ಡೇಟಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಕೌಶಲಗಳು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವೇತನವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ. ಹೊಸಬರು ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>