Air India: ಏರ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಮಾನ

<p><strong>ಹೈದರಾಬಾದ್</strong>: ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಯಾರಿಸಲಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಒಳಾಂಗಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೋಯಿಂಗ್ 737–9 ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. </p><p>ಮಾರ್ಕ್ ವಿಟಿ –ಎಡಬ್ಲ್ಯುಎ ನೋಂದಣಿಯ ಈ ವಿಮಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೋಯಿಂಗ್ ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ತಿ ಹೊಸತನದಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನವು ಇದೇ 11ರಂದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಫೆ 1ರಿಂದ ಮುಂಬೈ – ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ ನಡುವೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. </p>.<p>ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕ್ಯಾಂಬೆಲ್ ವಿಲ್ಸನ್, 'ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು 470 ವಿಮಾನಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಬೋಯಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರ ಮೊದಲ ವಿಮಾನ ಬೋಯಿಂಗ್ 787-9 ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಹಾನ್. ಎಐ ರೂಪಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣವಿದು. ಇಂತಹದ್ದೇ ಇನ್ನೂ 19 ವಿಮಾನಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ 26 ಬೋಯಿಂಗ್ 787-8 ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲೂ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p><strong>ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 296 ಆಸನಗಳು:</strong></p>.<p>ಈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಕಾನಮಿ ಹಾಗೂ ಎಕಾನಮಿ ಎಂಬ ಮೂರು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ದರ್ಜೆಗಳಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 296 ಆಸನಗಳಿವೆ. ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ 1–2–1 ವಿನ್ಯಾಸದ ಐಷಾರಾಮಿ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ದರ್ಜೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರವೇಶ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. 17 ಇಂಚಿನ 4 ಕೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕ್ಯುಎಲ್ಇಡಿ ಎಚ್ಡಿಆರ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಣ ಮನರಂಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಪೇರಿಂಗ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಕರ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. </p>.<p>'ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಕಾನಮಿ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ 2-3-2 ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ 28 ಆಸನಗಳಿವೆ. 13.3-ಇಂಚಿನ 4 ಕೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕ್ಯುಎಲ್ಇಡಿ ಎಚ್ಡಿಆರ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಕಾನಮಿ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ 3-3-3 ವಿನ್ಯಾಸದ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಆರಾಮದಾಯಕ 238 ಆಸನಗಳಿವೆ. 11.6-ಇಂಚಿನ 4 ಕೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕ್ಯುಎಲ್ಇಡಿ ಎಚ್ಡಿಆರ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೂರೂ ದರ್ಜೆಯ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಟೈಪ್ ಎ ಮತ್ತು ಟೈಪ್ ಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯ. ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಮೂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ' ಎಂದರು.</p>.<p> 'ವಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026' ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಈ ವಿಮಾನವು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಬೇಗಂಪೆಟ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿತು. </p>