ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesscommerce news
ADVERTISEMENT

ವಾರದಲ್ಲಿ 5 ದಿನಗಳ ಕೆಲಸ ಜಾರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ: ನಾಳೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೌಕರರ ಮುಷ್ಕರ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 14:34 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 14:34 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
protestBank Employees

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT