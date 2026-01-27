ಮಂಗಳವಾರ, 27 ಜನವರಿ 2026
ಬಳ್ಳಾರಿ: ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಗೆ ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆ

ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ
ಹರಿಶಂಕರ್‌ ಆರ್‌.
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 23:33 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 23:33 IST
ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಶೇಂಗಾ ದರ ₹10 ಸಾವಿರ ತಲುಪಿದ್ದ ಉದಾಹರಣೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಶೇಂಗಾ ಅವಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ.
ವಿಜಯಕುಮಾರ್‌, ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ  
