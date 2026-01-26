ಗಾಲ್ಫ್‌: ನೀರಜ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕ್ರಿಶಾ ಚಾಂಪಿಯನ್‌

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ನೀರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶಾ ನಿಚಾನಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು.</p><p><strong>ಫಲಿತಾಂಶ: ಪುರುಷರು: ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗ: ಗ್ರಾಸ್ ವಿಜೇತರು– ನೀರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ (38 ಅಂಕ); ರನ್ನರ್ ಅಪ್– ಸುಂದರ್ ಅಡಿಗೆ (36)</strong></p><p><strong>ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ 0–9: ಗ್ರಾಸ್ ವಿಜೇತರು– ಶ್ರೀರಾಗ್ ಜಯರಾಮನ್ (37); ರನ್ನರ್ ಅಪ್– ಅಭಿನವ್ ಭಾಸ್ಕರ್ (36).</strong></p><p><strong>ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ 10–18: ನೆಟ್ ವಿಜೇತರು–ರವಿಕುಮಾರ್ ರಾಜು (42); ರನ್ನರ್ ಅಪ್– ವೈಭವ್ ಗುಪ್ತಾ (42)</strong></p><p><strong> ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ 19–24: ನೆಟ್ ವಿಜೇತರು–ರುದ್ರಪ್ರಸಾದ್ ಆರ್. (43); ರನ್ನರ್ ಅಪ್– ದೀಪಕ್ ರಮೇಶ್ (40)</strong></p><p><strong>ಸೀನಿಯರ್ಸ್ 65+: ಗ್ರಾಸ್ ವಿಜೇತರು– ರಂಗನಾಥ್ ವಿ (29); ನೆಟ್ ವಿಜೇತರು– ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿತ್ತಲ್ (41).</strong></p><p><strong>ಸೀನಿಯರ್ಸ್ 65+: ಗ್ರಾಸ್ ವಿಜೇತರು– ಅಜಿತ್ ರಾಣಾ (27); ನೆಟ್ ವಿಜೇತರು– ಬಿ.ಕೆ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ (36).</strong></p><p><strong>ಮಹಿಳೆಯರು: ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗ: ಗ್ರಾಸ್ ವಿಜೇತರು– ಕ್ರಿಶಾ<br>ನಿಚಾನಿ (31).</strong></p><p><strong>ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ 0–16: ನೆಟ್ ವಿಜೇತರು: ಲತಾ ಶಿವಣ್ಣ (41)</strong></p><p><strong>ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ 17–24: ನೆಟ್ ವಿಜೇತರು: ಅನುಪ ರೊಂಗಲ (42). </strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>