<p><strong>ಮೆಲ್ಬರ್ನ್</strong>: ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಯಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳ ಗೆಲುವಿನೊಡನೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರು. ಆದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ಕೀಸ್ ಅವರ ಗೆಲುವಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ತಡೆ ಬಿತ್ತು.</p><p>ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಲೊರೆಂಝೊ ಮುಸೆಟ್ಟಿ, ಎಂಟನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಬೆನ್ ಶೆಲ್ಟನ್ ಅವರೂ ಎಂಟರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆದರು. ಪೊಲೇಂಡ್ನ ತಾರೆ ಇಗಾ ಶ್ವಾಂಟೆಕ್, ಅಮೆರಿಕದ ಅಮಂಡಾ ಅನಿಸಿಮೊವಾ, ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಪೆಗುಲಾ ಅವರು ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆದರು.</p><p>ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅರೇನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಸಿನ್ನರ್ 6-1, 6-3, 7-6 (7/2)ರಿಂದ ಸ್ವದೇಶದ ಲುಸಿಯಾನೊ ದರ್ದೆರಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದರು. ಅವರು ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಶೆಲ್ಟನ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸುವರು. ಶೆಲ್ಟನ್ 12ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಕ್ಯಾಸ್ಪರ್ ರೂಡ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಸಿನ್ನರ್ ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಸರ್ಬಿಯಾ ದಿಗ್ಗಜ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಚ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿದೆ.</p><p>ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ಆಟಗಾರ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕಿರೀಟ ಜಯಿಸಿದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ (1968ರ ಬಳಿಕ) ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವರು. 10 ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜೊಕೊವಿಚ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>23 ವರ್ಷದ ದರ್ದೆರಿ ಅವರು ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತು ತಲುಪಿದರು. 22ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಅವರು ಮೂರನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದರಾದರೂ, ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ 24 ವರ್ಷದ ಸಿನ್ನರ್<br>ಟೈಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.</p><p>ಸ್ವದೇಶಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಮತ್ತೊಂದು ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಪೆಗುಲಾ 6-3, 6-4 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷದ ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ಅವರು ಬೆಲಾರೂಸ್ನ ಅರಿನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.</p><p>31 ವರ್ಷದ ಪೆಗುಲಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ ಘಟ್ಟ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಈತನಕ ಅವರಿಗೆ ಈ ಹಂತವನ್ನು ದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವದೇಶದ ಮತ್ತೊಂದು ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅನಿಸಿಮೊವಾ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸುವರು. ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಅನಿಸಿಮೊವಾ 7-6 (7/4), 6-4ರಿಂದ ಚೀನಾದ ವಾಂಗ್ ಕ್ಸಿನ್ಯು ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.</p><p>ಐದನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಎಲೆನಾ ರಿಬಾಕಿನಾ 6-1, 6-3ರಿಂದ ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಎಲಿಸ್ ಮೆರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ, ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಶ್ವಾಂಟೆಕ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಣಾಹಣಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದರು.<br>ಶ್ವಾಂಟೆಕ್ 6-0, 6-3ರಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮ್ಯಾಡಿಷನ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿದರು. 168ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಪ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದರು.</p><p><strong>ಮುಸೆಟ್ಟಿ ಮುನ್ನಡೆ: </strong></p><p>ಇಟಲಿಯ ಆಟಗಾರ ಮುಸೆಟ್ಟಿ 6-2, 7-5, 6-4ರಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಟೇಲರ್ ಫ್ರಿಟ್ಜ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. 23 ವರ್ಷದ ಮುಸೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರು ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಜೊಕೊವಿಚ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸುವರು. ಈ ಹಿಂದಿನ ಹತ್ತು ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಜೊಕೊವಿಚ್ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದ 23 ವರ್ಷದ ಶೆಲ್ಟನ್ 3-6, 6-4, 6-3, 6-4ರಿಂದ ನಾರ್ವೆಯ ರೂಡ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿ, ಚೊಚ್ಚಲ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸುವತ್ತ ದಾಪುಗಾಲಿಟ್ಟರು.</p>.<p><strong>ಭಾಂಬ್ರಿ–ಆ್ಯಂಡ್ರೆ ಜೋಡಿಗೆ ನಿರಾಸೆ</strong></p><p>ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತದ ಯೂಕಿ ಭಾಂಬ್ರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ವೀಡನ್ನ ಜೊತೆಗಾರ ಆ್ಯಂಡ್ರೆ ಗೊರಾನ್ಸನ್ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಪನ್ನ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ನ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದರು.</p><p>ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಶ್ರೇಯಾಂಕರಹಿತ ಜೋಡಿಯು ಒರ್ನಾಡೊ ಲುಜ್ ಮತ್ತು ರಫೆಲ್ ಮ್ಯಾಟೋಸ್ 6-7(7), 3-6ರಿಂದ 10ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಭಾಂಬ್ರಿ– ಆ್ಯಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿತು.</p><p>ಭಾಂಬ್ರಿ ನಿರ್ಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಭಿಯಾನ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾಂಬ್ರಿ ಅವರು ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ನಿಂದ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದರೆ, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಬಾಲಾಜಿ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ನ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>