ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ BMW ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆ ಜನವರಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಳ

<p><strong>ಜೈಸಲ್ಮೇರ್</strong>: ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು, ಜನವರಿಯಿಂದ ತನ್ನ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. </p>.<p>'ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯುರೊ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಇಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಹರದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿ. ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಇಳಿಕೆಯು ಕಂಪನಿಯ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಅಗಾಧ ಒತ್ತಡ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪನಿಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ತನ್ನ ವಾಹನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಶೇ 3ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿತ್ತು. </p>