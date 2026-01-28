ಎಕ್ಸೈಸ್ ಸುಂಕ | ಸಿಗರೇಟು ಮಾರಾಟ ಇಳಿಕೆ: ಕ್ರಿಸಿಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದಾಜು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಮುಂಬರುವ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಉದ್ಯಮವು ಶೇಕಡ 6ರಿಂದ ಶೇ 8ರಷ್ಟು ಮಾರಾಟ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಸಿಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಸಿಗರೇಟಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಏರಿಕೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಸುಂಕದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೀಗಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಸಿಲ್ ಹೇಳಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆಯು ಫೆಬ್ರುವರಿ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.</p>.<p>ಈಗ ಸಿಗರೇಟಿನ ಮೇಲೆ ಶೇ 28ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರ ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಫೆಬ್ರುವರಿ 1ರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸೆಸ್ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಸುಂಕ (ಸಿಗರೇಟಿನ ಉದ್ದ ಆಧರಿಸಿ ₹2.05ರಿಂದ ₹8.5ರವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ) ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.</p>.<p>65 ಮಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ದದ ಸಿಗರೇಟುಗಳಿಗೆ ₹3.06ರಿಂದ ₹8.5ರವರೆಗೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಸುಂಕ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. 65 ಮಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದದ ಸಿಗರೇಟುಗಳಿಗೆ ₹2.05ರಿಂದ ₹2.1ರವರೆಗೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಸುಂಕ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಸಿಲ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಸಿಗರೇಟಿನ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರವು ಶೇ 40ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಸಿಗರೇಟು ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಅಷ್ಟೂ ಪಾಲನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ವರಮಾನದ (ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಪೂರ್ವ) ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇ 2ರಿಂದ ಶೇ 3ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಕ್ರಿಸಿಲ್ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>