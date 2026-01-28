<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥರದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್ ಆಗಿರುವ ಐ ಲೀಗ್ಗೆ ‘ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್’ (ಐಎಫ್ಎಲ್) ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಲೀಗ್ ಪುನರ್ರಚಿಸಲೂ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿ 21ರಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ ಐಎಫ್ಎಲ್ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಲಿವೆ.</p>.<p>ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ (ಎಐಎಫ್ಎಫ್) ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಯ ನಂತರ ಐ ಲೀಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಹೆಸರಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಎಐಎಫ್ಎಫ್ನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ ದೊರೆಯಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಔಪಚಾರಿಕವಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಐ ಲೀಗ್ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಲೀಗ್ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಫೆಡರೇಷನ್ನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಮ್ಮತಿ ದೊರೆಯಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಲಾಜೊಂಗ್ ಮಾಲೀಕ ಲರ್ಸಿಂಗ್ ಮಿಂಗ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಫ್ಎಸ್ಡಿಎಲ್, ಮೂಲ ಒಪ್ಪಂದ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ ಎಐಎಫ್ಎಫ್ ಹೊಸ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪಾಲುದಾರನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಐಎಸ್ಎಲ್ ಮತ್ತು ಐ ಲೀಗ್ ನಡೆಯುವುದು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಲೀಗ್ಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಐಎಸ್ಎಲ್ ಫೆ. 14ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದಾಗಿ ವಾರದ ಬಳಿಕ ಐಎಫ್ಎಲ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>1996 ರಿಂದ 2007ರವರೆಗೆ ದೇಶದ ಅಗ್ರಸ್ಥರದ ಲೀಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಎನ್ಎಫ್ಎಲ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿತ್ತು. 2014ರಲ್ಲಿ ಐಎಸ್ಎಲ್ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಐ ಲೀಗ್ ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥರದ ಲೀಗ್ ಆಯಿತು.</p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಡೈಮಂಡ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಮಿಜೋರಾಮ್ನ ಚನ್ಮಾರಿ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡಗಳು 2024–25ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಐ ಲೀಗ್ಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದಿವೆ.</p>.<p>ಲೀಗ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಬ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಎಐಎಫ್ಎಫ್ನ ಮೂವರು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿಲ್ಲ) ಮೂವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇರಲಿದ್ದು, ಈ ಮಂಡಳಿಯು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಎಐಎಫ್ಎಫ್ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>11 ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಐಎಫ್ಎಲ್ನಲ್ಲಿ 80 ಪಂದ್ಯಗಳಿರಲಿವೆ. ಆದರೆ 10 ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 70ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಆಡಲಿವೆ ಎಂಬುದು ಫೆ. 2ರ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿವೆ.</p>.<p>ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ರೌಂಡ್ರಾಬಿನ್ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ (ತವರು ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ) ಆಡಲಿವೆ. ಕೆಲವು ಕ್ಲಬ್ಗಳು ತವರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕ್ಲಬ್ಗಳು ತವರಿನಿಂದಾಚೆ ಆಡಲಿವೆ. ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡಗಳು </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>