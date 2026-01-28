ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್‌ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್‌: ಕಿರಣ್‌, ತರುಣ್‌ ಶುಭಾರಂಭ

<p><strong>ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್</strong>: ಭಾರತದ ಕಿರಣ್ ಜಾರ್ಜ್ ಹಾಗೂ ತರುಣ್ ಮನ್ನೆಪಲ್ಲಿ ಅವರು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ 300 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಏಳನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದಿರುವ ಕಿರಣ್, ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 21–15, 21–9ರಿಂದ ನೇರ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಶೋಲೆ ಐದಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ಕೊಚ್ಚಿಯ ಆಟಗಾರ ಕೇವಲ 27 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.</p>.<p class="bodytext">ವಿಶ್ವಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 60ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮಿಥುನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು 21–12, 9–21, 21–17ರಿಂದ ಎಂಟನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಜೊಹಾನಸನ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p class="bodytext">ತರುಣ್ ಅವರು 22–20, 21–17ರಿಂದ ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಾಂಟಫೊನ್ ವಾಂಗ್ಚರೋನ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು.</p>.<p>ಆದರೆ, ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತದ ಇತರ ಆಟಗಾರರಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಶು ರಾಜಾವತ್, ಮನರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಶಂಕರ್ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅನ್ಮೋಲ್ ಖರ್ಬ್ ಅವರು 21–12, 21–12ರಿಂದ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ನ ಲೊ ಸಿನ್ ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಸುಲಭ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಇಶಾರಾಣಿ ಬರೂವಾ ಅವರು 21–12, 21–8ರಿಂದ ಸ್ವದೇಶದ ಮಾಳವಿಕಾ ಬನ್ಸೋದ್ ಎದುರು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಗೆದ್ದರು.</p>.<p>ಅನುಪಮಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು 13–21, 20–22ರಲ್ಲಿ ತೈವಾನ್ನ ಪೆಂಗ್ ಯು ವೀಯಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತರು. ಶ್ರೀಯಾಂಶಿ ವಾಲಿಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು 14–21, 21–13, 21–19ರಿಂದ ಕೆನಡಾದ ವೆನ್ ಯು ಝಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾನ್ಯಾ ಹೇಮಂತ್ ಅವರು 11–21, 13–21ರಿಂದ ಏಳನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಜೂಲಿ ಜೇಕಬ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಶರಣಾದರು.</p>.<p>ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ್ ರಾವತ್ ಹಾಗೂ ಮನೀಷಾ ಕೆ. ಅವರು 16–21, 7–21ರಿಂದ ತೈವಾನ್ನ ಝಿ ವೀಯಿ ಹೆ– ಲಿಯಾಂಗ್ ಶಿಂಗ್ ಸನ್ ಜೋಡಿಗೆ ಮಣಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>