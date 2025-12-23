<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ವೈಮಾಂತರಿಕ್ಷ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕೊರೇಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತನ್ನ ‘ಸರಣಿ ಬಿ’ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 30 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಅಂದಾಜು ₹268 ಕೋಟಿ) ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಂಡ್ ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆದಾರನಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು. ಕೊರೇಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಕಂಪನಿಯಾದ ‘360 ಒನ್ ಅಸೆಟ್’ ಎರಡನೆಯ ಹಂತದ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಸರಣಿ ಬಿ’ ಹಂತವು ಕೊರೇಲ್ ಪಾಲಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗ ಆಗಿಸಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಂಪನಿಯ ವರಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕೂಡ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ವಿವರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಂಪನಿಯು ಈ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸಲು, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕೊರೇಲ್ ರೆಡಾರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಯುದ್ಧತಂತ್ರ, ಏವಿಯಾನಿಕ್ಸ್ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ, ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>