ಧಾರವಾಡ: ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ; ಆರ್ಥಿಕ ಕೊರತೆ

ಇ–ಸಾಹಿತ್ಯ ದಾಖಲೀಕರಣ, ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಕಾರ್ಯ; ನೆರವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಗೋವರ್ಧನ ಎಸ್.ಎನ್.
Published : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 21:40 IST
Last Updated : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 21:40 IST
ಸದ್ಯ ದೊರೆತ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು 200–300 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯವು. ಮೂಲ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜೈನರ ಬಸದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
– ಅಶೋಕ ದೊಮ್ಮಲೂರು, ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇ–ಸಾಹಿತ್ಯ ದಾಖಲೀಕರಣ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ
Dharwadliterature

