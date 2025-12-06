ಐಸಿಐಸಿಐ ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್‌ ಐಪಿಒ ಡಿ.12ಕ್ಕೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಐಸಿಐಸಿಐ ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯು ಐಪಿಒ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಐಪಿಒ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರಿಂದ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಐಪಿಒ ಮೂಲಕ ₹10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ (ಆ್ಯಂಕರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್) ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ.</p>.<p class="title">ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರವರ್ತಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ತನ್ನ 4.89 ಕೋಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಐಪಿಒ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿದೆ. ಪ್ರವರ್ತಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿರುವುದರಿಂದ (ಒಎಫ್ಎಸ್), ಸಂಗ್ರಹ ಆಗುವ ಬಂಡವಾಳವು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರವರ್ತಕರ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ.</p>.<p class="title">ಈಗ ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೇ 51ರಷ್ಟು ಷೇರು ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಶೇ 49ರಷ್ಟು ಷೇರುಗಳು ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬಳಿ ಇವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>