ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಅಲ್ಪ ಏರಿಕೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ರಫ್ತು ಮೊತ್ತವು ₹3.32 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ (36.56 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ತಲುಪಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ ₹3.15 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ (34.68 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ತಲುಪಿದೆ.</p>.<p>ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆಮದು ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ 19.2ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ₹6.47 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ (71.24 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳೊಂದರ ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮದು. ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಮದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದುದು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಚಿನ್ನ ಆಮದು ಶೇ 349.22ರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಮದು ಶೇ 127ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ದೇಶದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ರಫ್ತು ವಹಿವಾಟು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸರಕುಗಳ ರಫ್ತು ಮೌಲ್ಯವು ₹78 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ದಾಟುವ ಅಂದಾಜು ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="bodytext">ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು, ಕಾಫಿ ರಫ್ತು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಚಹಾ, ಅಕ್ಕಿ, ಸಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಚರ್ಮದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಹರಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪುಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಫ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ.</p>