Pathum Nissanka Century: ನಿಸಾಂಕ ಶತಕ; ಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಜಯ

<p><strong>ಪಲೆಕೆಲೆ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ)</strong>: ಪಥುಮ್ ನಿಸಾಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಶತಕದ ಬಲದಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಎಂಟರ ಹಂತಕ್ಕೆ ರಹದಾರಿ ಪಡೆಯಿತು. ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಾದಿ ಕಠಿಣವಾಯಿತು.</p><p>ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. 182 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡವು ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 2 ಓವರ್ಗಳು ಉಳಿದಂತೆಯೇ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು. ನಿಸಾಂಕ (ಅಜೇಯ 100; 52ಎಸೆತ) ಪ್ರಸಕ್ತ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ದರು. ಕುಸಾಲ ಮೆಂಡಿಸ್ (51; 38ಎ) ಅವರು ಅರ್ಧಶತಕದ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p><p>ಡಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 6 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡು ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಿರುವ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ (4) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ತನ್ನ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿರುವ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೂ ಸೂಪರ್ 8 ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 3ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೋತು, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದೆ. 2 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ<br>ಒಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಬೇಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರನ್ರೇಟ್ನಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತನ್ನ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಬೇಕು. ಆಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.</p><p><strong>ಮಾರ್ಷ್–ಹೆಡ್ ಜತೆಯಾಟ: ಮಾರ್ಷ್<br>(54; 27ಎ, 4x8, 6x2) ಮತ್ತು ಹೆಡ್ (56; 29ಎ, 4x7, 6x3) ಅವರು ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಜತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 104 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಈ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 181 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.</strong></p><p>ಆದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಂತರ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಲಿಲ್ಲ. ದುಶಾನ್ ಹೇಮಂತ (37ಕ್ಕೆ3) ಮತ್ತು ದುಷ್ಮಂತ ಚಮೀರಾ (36ಕ್ಕೆ2) ಅವರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕವು ಕುಸಿಯಿತು. ಆರು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಒಂದಂಕಿ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು.</p><p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: </strong>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 181 (ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ 54, ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ 56, ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ 27, ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ 22, ದುಷ್ಮಂತ್ ಚಮೀರಾ 36ಕ್ಕೆ2, ದುಶಾನ್ ಹೇಮಂತ 37ಕ್ಕೆ3) ಶ್ರೀಲಂಕಾ: 18 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 184 (ಪಥುಮ್ ನಿಸಾಂಕ ಔಟಾಗದೇ 100, ಕುಸಾಲ ಮೆಂಡಿಸ್ 51, ಪವನ್ ರತ್ನಾಯಕೆ ಔಟಾಗದೇ 28, ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್ 46ಕ್ಕೆ2) ಫಲಿತಾಂಶ: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಕ್ಕೆ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ</p><p><strong>ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ: ಪಥುಮ್ ನಿಸಾಂಕ</strong></p>.<p>100* ರನ್</p><p>52 ಎಸೆತ</p><p>10 ಬೌಂಡರಿ</p><p>5 ಸಿಕ್ಸರ್</p>.<p>1 ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾದ ಮೊದಲ ಶತಕವಿದು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಮರ್ ಅಕ್ಮಲ್ 2014ರಲ್ಲಿ ಮೀರ್ಪುರದಲ್ಲಿ 94 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತವಾಗಿತ್ತು</p>