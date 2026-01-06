<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ದೇಶದ ಸೇವಾ ವಲಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ತುಸು ಮಂದವಾಗಿವೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸಬರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿವೆ.</p>.<p>ಎಚ್ಎಸ್ಬಿಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪಿಎಂಐ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 58ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 59.8ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಜನವರಿ ನಂತರದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ.</p>.<p class="title">ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು, 50ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕುಸಿತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p class="title">‘ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸೇವಾ ವಲಯವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಹಲವು ಸೂಚಕಗಳಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಯು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ತಗ್ಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು’ ಎಂದು ಎಸ್ಆ್ಯಂಡ್ಪಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಪಾಲಿಯಾನಾ ಡಿ ಲಿಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="title">ತಯಾರಿಕಾ ವಲಯ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ವಲಯದ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಎಚ್ಎಸ್ಬಿಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಂಪೊಸಿಟ್ ಪಿಎಂಐ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 57.8ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 59.7ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>