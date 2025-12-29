Industrial Production: ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಗರಿಷ್ಠ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 6.7ರಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ. ತಯಾರಿಕೆ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನೆರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದ (ಐಐಪಿ) ಆಧಾರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಮಾಣವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. 2023ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ 11.9ರಷ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರದ ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವು ಈ ಬಾರಿಯ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ವರ್ಷ ಹಬ್ಬಗಳ ಋತು ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದರಗಳನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದ ಈ ಇಳಿಕೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.</p>.<p>ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಂದಾದವು. ಹೀಗಾಗಿ, ತಯಾರಿಕಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಾದೇಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾದವು.</p>.<p>ಐಸಿಆರ್ಎ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಅದಿತಿ ನಯ್ಯರ್ ಅವರು, ‘ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣಲಿದೆ. ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಕ್ಟೋಬರ್ನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಕಚೇರಿಯು (ಎನ್ಎಸ್ಒ) ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಶೇ 0.5 ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಈ ದತ್ತಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎನ್ಎಸ್ಒ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 0.4ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>‘ತಯಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಶೇ 8ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 6.7ರಷ್ಟಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಎನ್ಎಸ್ಒ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>