ಇನ್ಫೊಸಿಸ್‌ ಲಾಭ ಇಳಿಕೆ, ವರಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳ: ಸಿಇಒ ಸಲೀಲ್ ಪಾರೇಖ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಐ.ಟಿ. ಸೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಎರಡನೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಾದ ಇನ್ಫೊಸಿಸ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಲಾಭವು ಶೇ 2.2ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದು, ₹6,654 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ₹1,289 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತ ಭರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇದು ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ₹6,806 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಆದರೆ ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವರಮಾನವು ಶೇ 8.9ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ₹45,479 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವರಮಾನವು ₹41,764 ಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು.</p>.<p class="bodytext">ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನ್ನ ವರಮಾನದಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯ ಅಂದಾಜನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಶೇ 3–3.5ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದು ಈ ಮೊದಲು ಶೇ 2–3ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು.</p>.<p class="bodytext">ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಜಾರಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ₹2,128 ಕೋಟಿ 'ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚ' ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯು ₹719 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು.</p>.<p class="bodytext">ಡಿಸೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೊಸಿಸ್ ಕಂಪನಿಯು ₹43 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ 57ರಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳು.</p>.<p class="bodytext">ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕಂಪನಿಗೆ ಇದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಸಿಇಒ ಸಲೀಲ್ ಪಾರೇಖ್, ಇನ್ಫೊಸಿಸ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎ.ಐ. ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="bodytext">'ನಾವು ಈಗ ಎ.ಐ. ಸಂಬಂಧಿತ 4,600 ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡಗಳು ಎ.ಐ. ಬಳಸಿ 2.8 ಕೋಟಿ ಸಾಲುಗಳಷ್ಟು ಕೋಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ' ಎಂದು ಪಾರೇಖ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="bodytext">ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಪಾರೇಖ್ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>