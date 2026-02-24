ರಿಟೇಲ್ ಸಾಲ ₹162 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ: ವರದಿ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೀಡಿರುವ ರಿಟೇಲ್ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವು ಶೇ 18.1ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ₹162 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಸಿಆರ್ಐಎಫ್ ಹೈ ಮಾರ್ಕ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಚಿನ್ನದ ಅಡಮಾನ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತು ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಕೂಡ ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ರಿಟೇಲ್ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಗೃಹ ಸಾಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲವು ಶೇ 10.5ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ₹43 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ₹16.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಶೇ 44.1ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವು ಶೇ 11.6ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ₹15.9 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಾಹನಗಳ ಸಾಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 14.6ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 12.3ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಬಳಕೆಯ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲವು ಶೇ 14.3ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>30 ದಿನದಿಂದ 180 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಆಗದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ರಿಟೇಲ್ ಸಾಲಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ 2.8ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿವೆ. 2024ರ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇ 3.2ರಷ್ಟಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>