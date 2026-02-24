<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರಾಟೆ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಡ್ಹಾಕ್ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಂತೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯಯು ಭಾರತ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ (ಐಒಎ) ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. </p>.<p>ಕರಾಟೆ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ಬಾಲ್ ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿನ ‘ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲ’ಗಳು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕರಾಟೆ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ಬಾಲ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಆಡಳಿತವು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯವು ಐಒಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪಿ.ಟಿ. ಉಷಾ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕೂಟದ ಕರಾಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 56 ಪದಕಗಳು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ಪದಕಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಸಾಯ್), ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ (ಟಿಎಜಿಜಿ) ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಲಖನೌದಲ್ಲಿ 48 ಕರಾಟೆಪಟುಗಳಿಗೆ 45 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 12 ಕೋಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p>ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಭಾರತ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಹಿಡಿದಿದೆ. ಕರಾಟೆ ಕ್ರೀಡೆಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಕ್ಕೂಟವಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಡಳಿತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>