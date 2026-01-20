<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಫೋನ್ಪೇ ಕಂಪನಿಯ ಐಪಿಒಗೆ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯು (ಸೆಬಿ) ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು (ಯುಡಿಎಚ್ಆರ್ಪಿ) ಸೆಬಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಐಪಿಒ ಮೂಲಕ ಹಾಲಿ ಷೇರುದಾರರು ತಮ್ಮ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ (ಆಫರ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್). ಕಂಪನಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಷೇರು ಮಾರಾಟದ (ಐಪಿಒ) ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಎನ್ಪಿಸಿಐ ಅಂಕಿ–ಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟು ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ಪೇ ಪಾಲು ಶೇ 45ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 980 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಡೆದಿವೆ. 2024–25ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ₹7,115 ಕೋಟಿ ವರಮಾನ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದು 2023–24ರ ವರಮಾನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>