ಮಂಗಳವಾರ, 20 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ಸೋಲಿನ ಸುಳಿ: ಗೌತಿ ಕೋಚ್ ಆದ ಬಳಿಕ 'ಗಂಭೀರ’ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ

ಸತತ ಸರಣಿ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ ಭಾರತ
inesha R
Dinesha R
Published : 20 ಜನವರಿ 2026, 11:28 IST
Last Updated : 20 ಜನವರಿ 2026, 11:28 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
BCCITeam IndiaTest cricketGautam Gambhirprajavani special

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT