ಕರ್ನಾಟಕ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ | ಡ್ರ್ಯಾಗನ್‌ ಬೋಟ್‌ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ

<p><strong>ತುಮಕೂರು:</strong> ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ತಂಡವು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಬೋಟ್ 500 ಮೀಟರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆಯಿತು.</p>.<p>ಅಮಾನಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ತಂಡ ಪಾರಮ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ತಂಡ ಬೆಳ್ಳಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಂಡ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಜಯಿಸಿತು.</p>.<p>ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಪುರುಷರ ಕಬಡ್ಡಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ತಂಡವು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿತು. ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಂಡ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತಂಡವು ತುಮಕೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೋಲಿಸಿ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿತು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಂಡ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಇತರ ಫಲಿತಾಂಶ: ಜುಡೊ: ಪುರುಷರು: 100 ಕೆ.ಜಿ: ಎಸ್.ರವಿಚಂದ್ರ ಡೇರ್ (ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ)–1, ಸಂದೀಪ್ ಪಿ.ಲಮಾಣಿ (ವಿಜಯಪುರ)–2, ಓಂಕಾರ್ ಮಿನಾಚೆ (ಬೆಳಗಾವಿ)–3. 100 ಕೆ.ಜಿ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು: ಎನ್.ವಿಕಾಸ್ ಕುಮಾರ್ (ಮೈಸೂರು)–1, ರಾಹುಲ್ ಲಂಕೆನ್ನವರ್ (ಬೆಳಗಾವಿ)– 2.</p>.<p><strong>ಮಹಿಳೆಯರು:</strong> 48 ಕೆ.ಜಿ– ರಮ್ಯಾ ಎ.ಜಿರಾಲಿ (ಬೆಳಗಾವಿ)–1, ಎಸ್.ಎಸ್.ಚೈತ್ರಾ (ದಾವಣಗೆರೆ)–2, ಎ.ಸಾಧಿಯಾ (ವಿಜಯನಗರ)–3. <br>52 ಕೆ.ಜಿ: ಎಸ್.ಆರತಿ (ವಿಜಯಪುರ)–1, ಸ್ವಾತಿ ನಾಯಕ್ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ)–2, ಐಶ್ವರ್ಯ (ಮಂಡ್ಯ)–3. <br>57 ಕೆ.ಜಿ: ವಿ.ಎಸ್.ಶ್ರೀನಿಧಿ (ದಾವಣಗೆರೆ)–1, ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮಿ (ವಿಜಯನಗರ)–2, ಎ.ಪಿ.ಪೂರ್ವಿ (ಮಂಡ್ಯ)–3. <br>73 ಕೆ.ಜಿ: ಅಕ್ಷತಾ ಟಿ.ಸುಂಕದ (ಬೆಳಗಾವಿ), ತನುಶ್ರೀ ವಿ.ಕಾಳೆ (ವಿಜಯಪುರ), ಆರ್.ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ (ಮೈಸೂರು).</p>.<p><strong>ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್:</strong> ಪುರುಷರು: 60 ಕೆ.ಜಿ: ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ)–1, ಕೆ.ಕವನ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ)–2, ಎಂ.ಕರಣ್ (ದಾವಣಗೆರೆ)–3.</p>.<p><strong>ಮಹಿಳೆಯರು</strong>: 48 ಕೆ.ಜಿ: ಎಂ.ಶ್ರಾವ್ಯಾ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ)–1, ಪಿ.ಪಿ.ಹರ್ಷಿತಾ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ)–2, ಕೀರ್ತಿಕಾ ಕಾಸಿ (ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ)–3. </p>