ಸೋಮವಾರ, 19 ಜನವರಿ 2026
ವಿಜಯ್‌ ರಾಘವೇಂದ್ರರಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿವರೆಗೆ: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ವಿಜೇತರು ಇವರು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 19 ಜನವರಿ 2026, 11:11 IST
Last Updated : 19 ಜನವರಿ 2026, 11:11 IST
ನಟ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಸುದೀಪ್, ನಟ ಅರುಣ್ ಸಾಗರ್

ನಿರೂಪಕ ಸೃಜನ್ ಲೋಕೇಶ್, ಸುದೀಪ್, ನಿರೂಪಕ ಅಕುಲ್ ಬಾಲಾಜಿ

ನಟ ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್‌, ಸುದೀಪ್, ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ

ಕಿರಿಕ್ ಕೀರ್ತಿ, ಸುದೀಪ್, ಪ್ರಥಮ್

ಗಾಯಕ, ನಟ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುದೀಪ್, ದಿವಾಕರ್

ರೈತ ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಸುದೀಪ್, ಗಾಯಕ ನವೀನ್ ಸಜ್ಜು

ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಕುರಿ ಪ್ರತಾಪ್, ಸುದೀಪ್, ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ

ಮಂಜು ಪಾವಗಡ, ಸುದೀಪ್, ಅರವಿಂದ್ ಕೆಪಿ

ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುದೀಪ್, ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ

ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರತಾಪ್, ಸುದೀಪ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಹೇಶ್

ಹನುಮಂತ ಲಮಾಣಿ, ಸುದೀಪ್, ನಟ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್

ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಸುದೀಪ್

