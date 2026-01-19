ಚುರುಮುರಿ: ನಾಮ ಬಲ

<p>‘ಅಬ್ಬಾ... ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಈಗ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ತು ನೋಡವಾ’ ಪೇಪರು ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಖುಷಿಯಿಂದ ಒದರಿತು.</p>.<p>‘1947ರ ಆಗಸ್ಟಿನಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕೈತಲ್ಲ... ಈಗೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸಿಕ್ತು?’ ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದೆ.</p>.<p>‘ನಿಮ್ಮಂಥೋರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿನೇ ಇಲ್ಲ! ಆವಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಧಾನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಗೃಹ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಎಲ್ಲಿದ್ದವು? ಅದೇನೋ ಸೌತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದವು. ಈಗ ನಮ್ ಮೋದಿಮಾಮಾರು ಒಂದೊಂದೇ ಬ್ಯಾರೆಕಡಿಗಿ ಬದಲಿಸಲಾಕೆ ಹತ್ಯಾರ’ ಎಂದು ಮೀಸೆ ತಿರುವಿತು.</p>.<p>‘ಅದಕ್ಕೇನಾ ನಿಮ್ಮ ಕಂಗನಾಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ದು... ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿದ್ದು 1947ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, 2014ರಲ್ಲಿ ಅಂತ’ ಎಂದೆ.</p>.<p>‘ಆಕಿ ಖರೇನೆ ಹೇಳ್ಯಾಳ! ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತಶಾಹಿ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಸೌತ್ ಬ್ಲಾಕಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ. ಈಗ ಬ್ಯಾರೆ ಕಡೆ ಹೊಸಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ‘ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ’ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಾರೆ.’</p>.<p>‘ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಅಂತ ಇಡಬೇಕಿತ್ತು’ ಎಂದು ನಾನು ಕುಟುಕಿದೆ.</p>.<p>‘ನಮ್ ಮೋದಿಮಾಮಾರೇ ಸ್ವತಃ ಕರ್ಮಯೋಗಿ! ಜನಸೇವೆಯೇ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಾರೆ... ಅದಕ್ಕೇ ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಾರೆ.’ ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಗರ್ವದಿಂದ ಮೀಸೆ ತಿರುವಿತು. </p>.<p>‘ಇನ್ನು ಜನರ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅದೂ ಸೇರಬಹುದೇನೋ’ ಎಂದೆ.</p>.<p>‘ತಪ್ಪೇನೈತಿ ಅದ್ರಾಗೆ? ನಮ್ ರಾಜ್ಯದಾಗೂ ಸಿಎಂ ನಿವಾಸದ ಹೆಸರು ಬದಲಿ ಮಾಡಬಕು’ ಎಂದು ಮುಗುಮ್ಮಾಗಿ ಹೇಳಿತು.</p>.<p>‘ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಐದು ವರ್ಷ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದು ಸಿದ್ದು ಅಂಕಲ್ ಒಬ್ಬರೇ ಅಂತೆ. ಈಗ ಎರಡನೇ <br />ಸಲ ಸಿಎಂ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಅವರ ಕುರ್ಚಿ ಅಲುಗಾಡತೈತಿ.<br />ನೀ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಹೆಸರು ಬದಲಿ ಮಾಡೂದು ಒಳ್ಳೇದು’ ಎಂದೆ.</p>.<p>‘ಕುರ್ಚಿ ಬಲಕ್ಕೆ ನಾಮ ಬಲವೂ ಬೇಕು ತಿಳಕೋ’ ಎಂದು ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಮುಸಿಮುಸಿ ನಕ್ಕಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>