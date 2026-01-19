ಸೋಮವಾರ, 19 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

WPL: ಮಂದಾನ ಪಡೆಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ ಸವಾಲು; ಅಜೇಯ ಓಟದತ್ತ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಚಿತ್ತ

ವಡೋದರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CricketT20 cricketRoyal Challengers BangaloreWomens T20 cricketWPL

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT