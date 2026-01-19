ಭಾನುವಾರ, 18 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportstennis
ADVERTISEMENT

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್‌ ಓಪನ್‌ ಟೆನಿಸ್‌: ಅಲ್ಕರಾಜ್‌, ಸಬಲೆಂಕಾ ಶುಭಾರಂಭ

ವೀನಸ್‌ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್‌ಗೆ ನಿರಾಸೆ
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 23:00 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 23:00 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
TennisAustralian OpenTennis TournamentTennis TourneyAustralian Open title

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT