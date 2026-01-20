ಸೋಮವಾರ, 19 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportstennis
ADVERTISEMENT

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಪನ್‌ ಟೆನಿಸ್‌: ನೊವಾಕ್‌ ಜೊಕೊವಿಚ್‌ ಶುಭಾರಂಭ

ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮೆಡ್ವೆಡೇವ್
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 19 ಜನವರಿ 2026, 22:30 IST
Last Updated : 19 ಜನವರಿ 2026, 22:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
TennisNovak DjokovicAustralian OpenTennis TournamentAustralian Open title

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT