ಐಪಿಎಲ್‌: ಜೆಮಿನಿ ಎಐ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯು, 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಗೂಗಲ್ನ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿಯಾದ ಜೆಮಿನಿ ಜೊತೆ ₹270 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>'ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಮೂವರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಐಪಿಎಲ್ ಜಾಗತಿಕ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಪುನಃ ಜಾಹೀರುಪಡಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜೆಮಿನಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ, ಹಾಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 2025ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆದಿತ್ತು.</p>.<p>ಗೇಮಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಯಾದ 'ಡ್ರೀಮ್ 11' ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2025ರಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಬಿಸಿಸಿಐ, ಅಪೋಲೊ ಟೈರ್ಸ್ ಜೊತೆ ₹579 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. </p>.<p>ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಟಿ20 ಲೀಗ್ ಆಗಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಟಾಟಾ ಸಮೂಹವು ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಾಯೋಜತ್ವ (ಜೆರ್ಸಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಷಿಪ್) ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p>ಜೆಮಿನಿ ಈಗ ಐಪಿಎಲ್ನ ಪ್ರಾಯೋಜರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವುದು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಐ ಕಂಪನಿಗಳು ತೋರುತ್ತಿರುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಐಪಿಎಲ್ ಮಾರ್ಚ್ 26ರಿಂದ ಮೇ 31ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>