Small Savings: ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯದ ಬಡ್ಡಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಪಿಪಿಎಫ್, ಎನ್ಎಸ್ಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜನವರಿ–ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅವಧಿಗೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರವು ಸತತ ಏಳು ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತೆ ಆಗಲಿದೆ. ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿ ಶೇ 8.2ರಷ್ಟು, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಠೇವಣಿಯು ಶೇ 7.1ರಷ್ಟು, ಪಿಪಿಎಫ್ ಶೇ 7.1ರಷ್ಟು, ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ ಪತ್ರ ಶೇ 7.5ರಷ್ಟು, ಎನ್ಎಸ್ಸಿ ಶೇ 7.7ರಷ್ಟು, ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಯು ಶೇ 7.4ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>