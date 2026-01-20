ಡೆಲಿವರಿ ಉದ್ಯೋಗ ದೇಶದ ಮೂರನೆಯ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ: ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಸಿಇಒ ರೋಹಿತ್

<p><strong>ದಾವೋಸ್</strong>: ‘ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವ ಡೆಲಿವರಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು, ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಗಿಗ್ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿ ಅಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಆಹಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗದ ಸಿಇಒ ರೋಹಿತ್ ಕಪೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗವು ದೇಶದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೊದಲ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದರೆ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯು ಎರಡನೇ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ. ಡೆಲಿವರಿ ಉದ್ಯೋಗವು ಮೂರನೆಯ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಡೆಲಿವರಿ ಉದ್ಯೋಗವು ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕಳೆದ ವರ್ಷ 25 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ‘ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ತಾವಾಗಿಯೇ ಈ ಕೆಲಸ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಡೆಲಿವರಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ, ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಜನರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>