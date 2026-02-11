ಬುಧವಾರ, 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesscommerce news
ADVERTISEMENT

2026–27ರಲ್ಲಿ ₹53 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ:ಬಜೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಸಚಿವೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:59 IST
Last Updated : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:59 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
BudgetNirmala Seetharaman

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT