ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
ಏಕಾತ್ಮವಾದ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಾತ್ಮಭಾವ: ಶ್ರೀಧರ ಭಟ್ಟ ಐನಕೈ ಲೇಖನ

ಶ್ರೀಧರ ಭಟ್ಟ ಐನಕೈ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 14:03 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 14:03 IST
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಮನೆಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜನವರಿ 29 ರಿಂದ 31 ರವರೆಗೆ 'ವಿವೇಕದೀಪ್ತಿ' ಎಂಬ ಮಹಾಭಿಯಾನವನ್ನು ಹಾಗೂ 'ದಕ್ಷಿಣಾಸ್ಯದರ್ಶಿನಿ' ಎಂಬ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಪ್ರದರ್ಶಿನಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನಿಮಿತ್ತ ಈ ಲೇಖನ.
religiousPhilosophy

