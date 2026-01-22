ಚುರುಮುರಿ: ವೋಟಿಂಗ್–ನೋಟಿಂಗ್!

<p>‘ಇದೇನ್ರೀ ಇದು, ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಇವರು ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದಾರೆ’ ಪೇಪರ್ ಓದುತ್ತಾ ಹೇಳಿದಳು ಹೆಂಡತಿ. </p>.<p>‘ಯಾರಮ್ಮ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀಯ?’ ಪೇಪರ್ ಪುಟ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ಕೇಳಿದೆ. </p>.<p>‘ಜಿಬಿಎ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಬಳಸ್ತಾರಂತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತ ಐಟಿ ಸಿಟಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇರುತ್ತಾ?’ </p>.<p>‘ಇವಿಎಂ ಬಳಸೋಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ನಡೆಯುತ್ತಂತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬಿಡು’ ಎಂದೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ.</p>.<p>‘ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಬಳಸೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೂ ಅಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ, ವೋಟಿಂಗ್ಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಡೀಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ’ ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದಳು. </p>.<p>‘ಯಾವುದೂ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಮ್ಮ? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅವರು?’</p>.<p>‘ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನವರು ನಡೆಸ್ತಾರಲ್ಲ. ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೇ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಅನ್ನೋದು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ 99 ವೋಟ್ ಹಾಕೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದು’ ಎಂದು ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಳು.</p>.<p>‘ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು 99 ವೋಟ್ ಹಾಕೋದಾ?!’ ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದೆ. </p>.<p>‘ಹೂಂ, ಆಗ ಗೆದ್ದವರಿಗೂ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು 40 ಕೋಟಿ ವೋಟ್ ತಗೊಂಡೆ, 50 ಕೋಟಿ ಮತಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು’.</p>.<p>‘ಎರಡು–ಮೂರು ಸಿಮ್ ಇದ್ದವರು ಎರಡು–ಮೂರು ಬಾರಿ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ’.</p>.<p>‘ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೋಟಿಂಗ್. ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅವಕಾಶ ಅಂತ’ ಎಂದಳು. </p>.<p>‘ಐಡಿಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ನಮ್ ಹೊಸ ಸಿಎಂ ಅವರನ್ನೂ ಹೀಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ?’ </p>.<p>‘ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ನೋಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು’.</p>.<p>‘ನೋಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ?’ </p>.<p>‘ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಗೆ 2,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ನೋಟಿಂಗ್’ ಎಂದು ನಕ್ಕಳು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>