ಬಾಕುವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂಜಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದ ವಿನಯ್ ಸಾಧನೆ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದ ಎಸ್.ವಿನಯ್ ಅವರು ಅಝರ್ಬೈಜಾನ್ನ ಬಾಕುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಜಕುಸ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಳೆದ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿನ ನಡೆದ 5ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಜಕುಸ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಪಂಜಕುಸ್ತಿ ಮಂಡಳಿಯು ಬಾಕು ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಉತ್ತಮ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದ ಅವರು, ಪದಕದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬೆಟ್ಟದ ನಿವಾಸಿ ಆಗಿರುವ ಅವರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಾ ಕುಮಾರಿ ದಂಪತಿ ಪುತ್ರ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಪಂಜಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, 5 ಬೆಳ್ಳಿ, 2 ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.</p>