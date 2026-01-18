ಮಾಘ ಸ್ನಾನ: ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ, ಧರ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಸಂಕೇತ

<p>ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಘ ಮಾಸವು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿದೆ. ಪುಷ್ಯ ಮಾಸದ ನಂತರ ಬರುವ ಈ ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಮಾಘ ಸ್ನಾನವು ದೇಹಶುದ್ಧಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮನಃಶುದ್ಧಿ, ಪಾಪಕ್ಷಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಗೆ ಮಹತ್ತರ ಸಾಧನೆಯೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸಾರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾತಃಕಾಲದ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನದೀ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಈ ಸ್ನಾನವು ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ – ನಾಲ್ಕೂ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ.</p><p>ಮಾಘ ಸ್ನಾನದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದ ಆಚರಣೆ ಅಲ್ಲ; ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಘ ಮಾಸದವರೆಗೆ (ಸುಮಾರು 30 ದಿನಗಳು) ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧನೆಯ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಉದಯಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಸೂರ್ಯಾರಾಧನೆ, ವಿಷ್ಣು-ಶಿವ ಸ್ಮರಣೆ, ಜಪ-ತಪ-ದಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರೆ ಅನಂತ ಫಲ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನದೀಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗಂಗಾ ನದಿ, ಯಮುನಾ, ಗೋದಾವರಿ, ಕಾವೇರಿ ಮೊದಲಾದ ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮಾಘ ಸ್ನಾನವು ಸಹಸ್ರ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಫಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನವೆಂದು ಪುರಾಣೋಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು</strong></p><p>ಪದ್ಮಪುರಾಣ, ಸ್ಕಂದಪುರಾಣ, ನಾರದಪುರಾಣ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಘ ಸ್ನಾನದ ಮಹಿಮೆ ವಿಶದವಾಗಿ ವರ್ಣಿತವಾಗಿದೆ. ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ‘ಮಾಘೇ ಮಾಸಿ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನಂ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶನಂ’ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದವನು ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪಗಳಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಕಂದಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಘ ಸ್ನಾನವು ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಪ್ರಿಯವಾದ ವ್ರತವೆಂದು ಹೇಳಿ, ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮಲಿನತೆಯನ್ನು ತೊಳೆದು ಧರ್ಮಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದೆ.</p><p><strong>ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅರ್ಥ</strong></p><p>ಮಾಘ ಮಾಸವು ಚಳಿಗಾಲದ ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಆರಂಭದ ಸಂಕ್ರಮಣ ಕಾಲ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಃಕಾಲದ ತಂಪು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ರಕ್ತಸಂಚಾರ ಸುಧಾರಣೆ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಆಯುರ್ವೇದೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಮರ್ಥನೀಯ. ಆದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ನಾನವು ‘ಅಹಂಕಾರ, ಅಜ್ಞಾನ, ಅಶುದ್ಧ ವಾಸನೆಗಳ’ ನಿವಾರಣೆಯ ಸಂಕೇತ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೇಹ ಮುಳುಗಿಸುವುದು, ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಪಾಪವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಮಾಘ ಸ್ನಾನದ ನಿಯಮಗಳು</strong></p><p>ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಘ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ನಾನಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪ, ನಂತರ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ, ವಿಷ್ಣು ಅಥವಾ ಶಿವನ ಧ್ಯಾನ, ಗಂಗಾ ಅಥವಾ ತೀರ್ಥ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅಕ್ಕಿ, ಎಳ್ಳು, ಬೆಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ, ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವುದು ಮಹಾಫಲದಾಯಕ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ತೀರ್ಥಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೂ ಫಲ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.</p><p><strong>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವ</strong></p><p>ಮಾಘ ಸ್ನಾನವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಸಾಮಾಜಿಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಸಂಕೇತವೂ ಹೌದು. ನದೀತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾತಿ, ವರ್ಗ, ಭೇದಗಳೆಲ್ಲ ಮರೆತು ‘ಸಮಾನತೆ’ ಎಂಬ ಧರ್ಮಮೌಲ್ಯ ಜೀವಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಂಭಮೇಳ, ಮಾಘಮೇಳಗಳಂತಹ ಮಹೋತ್ಸವಗಳು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷ್ಯ.</p><p><strong>ಆಧುನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಘ ಸ್ನಾನ</strong></p><p>ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಕಷ್ಟವಾದರೂ, ಮಾಘ ಸ್ನಾನದ ಮೂಲತತ್ತ್ವವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಾತಃಕಾಲದ ಶುದ್ಧ ಸ್ನಾನ, ಧ್ಯಾನ, ಸತ್ಕರ್ಮ, ಸೇವಾಭಾವ – ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಾಘ ಸ್ನಾನದ ಆಧುನಿಕ ರೂಪಗಳು. ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.</p><p>ಮಾಘ ಸ್ನಾನವು ಕೇವಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ; ಅದು ಧರ್ಮಸಾಧನೆ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಸೌಹಾರ್ದದ ಸಂಕೇತ. ಪುರಾಣಗಳ ಮಹಿಮೆ, ಆಯುರ್ವೇದೀಯ ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವ – ಈ ಮಾಘ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಮಾನವನನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೀವನದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಘ ಸ್ನಾನದ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಧರ್ಮಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>