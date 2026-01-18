<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ತೈವಾನ್ನ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ ಲಿನ್ ಚುನ್–ಯಿ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಇಂಡಿಯಾ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 750 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಆನ್ ಸೆ–ಯಂಗ್ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಲಿನ್ ಅವರು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 21–10, 21–18ರಿಂದ ನೇರ ಗೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ಜೊನಾಥನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೀ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಸೂಪರ್ 750 ಮಟ್ಟದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸಿದರು.</p>.<p>26 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಲಿನ್, ಕಳೆದ ವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 1000 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅಗ್ರಶ್ರೇಯಾಂಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ಯಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ 21–13, 21–11ರಿಂದ ಚೀನಾದ ವಾಂಗ್ ಜಿಯಿ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ ಯಂಗ್, ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ವಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಒಟ್ಟು 22 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು ಯಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು 18ನೇ ಗೆಲುವು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಜೋಡಿ ಲಿಯು ಶೆಂಗ್ಷು ಹಾಗೂ ತಾನ್ ನಿಂಗ್ ಅವರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಚೀನಾದ ಈ ಜೋಡಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 21–11, 21–18ರಿಂದ ಜಪಾನ್ನ ಯೂಕಿ ಫುಕುಶಿಮಾ ಹಾಗೂ ಸಯಾಕಾ ಮತ್ಸುಮೊಟೊ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನ ದೆಚಾಪೊಲ್ ಪೂವರನುಕ್ರೊ– ಸುಪಿಸಾರ ಪಾಸಂಪ್ರನ್ ಜೋಡಿಯು 19–21, 25–23, 21–18ರಿಂದ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಮತಿಯಾಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನ್ಸೆನ್ ಹಾಗೂ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಾ ಬೋಯೆ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>