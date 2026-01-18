ಭಾನುವಾರ, 18 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

IND vs NZ: ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಗದ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 12:55 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 12:55 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Team IndiaODI cricketInd VS NzIndia vs Newzeland

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT