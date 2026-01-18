ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊ ಟಿ20 ಲೀಗ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್ ಸಂಗೀತ

<p><strong>ಗೋವಾ: </strong> ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊ ಟಿ20 ಲೀಗ್ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕಿ ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಜನವರಿ 25ರಂದು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗೀತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ವೇದಿಕೆ ಅಲಂಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರೋಚಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಈ ಟೂರ್ನಿಯು ಜನವರಿ 26ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 4ರವರೆಗೆ ವರ್ಣದ 1919 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದ ಮರೆಯಲಾಗದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಉದ್ಘಾಟನಾ ರಾತ್ರಿಗೆ ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪರಂಪರೆ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಈ ಲೀಗ್ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.</p><p>ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊ ಟಿ20 ಲೀಗ್ ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ತರಲಿದೆ. ಶಿಖರ್ ಧವನ್, ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್, ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇನ್, ಅಲಿಸ್ಟರ್ ಕುಕ್, ಶೇನ್ ವಾಟ್ಸನ್, ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಬ್ರಾಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಟಗಾರರು ಈ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಒಟ್ಟು 6 ತಂಡಗಳಾದ ದೆಹಲಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್, ದುಬೈ ರಾಯಲ್ಸ್, ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಥಂಡರ್ಸ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಟೈಕೂನ್ಸ್, ಪುಣೆ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ 90 ಆಟಗಾರರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. </p><p>10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ಟೂರ್ನಿಯು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊ ಟಿ20 ಲೀಗ್ 2026ರ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸ್ಫೋಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ಐಕಾನಿಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಹಾಗೂ ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.</p><p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿಗ್ಗಜರನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಟೂರ್ನಿಯು ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಮಿಶ್ರಣಗೊಳಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>